Ferrari rinuncia, Menzani entrerà in consiglio. Presenze in aula: ecco il primo bilancio

Pronto un seggio in consiglio comunale per la commercialista Elisabetta Menzani. E non Luca Ferrari, ex direttore del Polisportivo. Il “balletto” della surroga è dovuto alle recenti dimissioni di Gianluca Bariola (lista civica di Katia Tarasconi), che ha annunciato la volontà di lasciare l’aula di Palazzo Mercanti per ricoprire il nuovo incarico da direttore provinciale di Confcooperative. Il suo posto in consiglio comunale spetterebbe al primo dei non eletti, appunto Ferrari, che però non è intenzionato a intraprendere questo percorso istituzionale “per motivi di lavoro”, a causa del “notevole impegno nell’azienda metalmeccanica di famiglia”.

Tra le fila della civica di centrosinistra, dunque, tocca a Menzani: il suo ingresso sarà formalizzato nella prossima seduta del “parlamentino” cittadino, lunedì 16 gennaio. In queste ore la commercialista ha provveduto a dimettersi dal collegio dei revisori di Fondazione Teatri in vista dell’esordio in maggioranza nell’aula di Palazzo Mercanti, per questione di compatibilità.

PRESENZE IN CONSIGLIO – Intanto l’ufficio di presidenza del consiglio comunale di Piacenza ha elaborato una statistica delle presenze nell’emiciclo in questi primi sei mesi di mandato, dall’insediamento dello scorso luglio alla fine del 2022. Pur trattandosi di numeri ancora embrionali, a fronte del brevissimo periodo di attività, ecco la fotografia che emerge: gli “stakanovisti” sono Matteo Anelli (Pc Coraggiosa), Sibilla Brusamonti e Gianluca Bariola (civica Tarasconi), Gloria Zanardi, Sara Soresi e Nicola Domeneghetti (Fratelli d’Italia), Andrea Fossati (Pd), la presidente dell’aula Paola Gazzolo, Federica Sgorbati, Massimo Trespidi e Barbara Mazza (civica Barbieri-Liberi), che hanno partecipato a tutte le sedute. Per ora la “maglia nera”, invece, va a Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi) con nove presenze e Paola De Micheli (Pd) con sette presenze; quest’ultima occupa un seggio anche alla Camera dei deputati. In totale i consiglieri comunali sono 32, in carica fino al 2027. Da luglio a dicembre del 2022, gli eletti si sono riuniti 14 volte.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: