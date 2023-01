Trent’anni di cultura giapponese: donazione di Lia Beretta al Mudec di Milano

Il prestigioso Museo delle culture di Milano (Mudec) ospiterà un Fondo intitolato alla castellana Lia Beretta. Quest’ultima di recente ha donato centinaia di volumi, ricerche, cd, dvd oggetti che testimoniano la cultura e la storia giapponese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Il materiale donato da Lia Beretta è frutto di una vita di studio, ricerche e soprattutto di un grande amore: quello per il Giappone dove Beretta, oggi ottantottenne, ha vissuto e lavorato per oltre 30 anni all’Istituto Italiano di Cultura all’Estero. Parecchio materiale è frutto di sue ricerche su italiani che hanno vissuto in Giappone e giapponesi che hanno vissuto in Italia. Tra le particolarità della donazione al museo milanese, che ne farà un fondo fruibile da chiunque, ci sono anche 5 kikomoni: dipinti su rotoli di carta a cura dell’incisore e disegnatore Edoardo Chiossone.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà