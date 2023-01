“Sottopasso collegato ai binari”. L’idea per snellire il traffico in zona stazione

Un collegamento del sottopasso esistente, da anni chiuso, direttamente ai binari della ferrovia. E’ questa l’ipotesi cui sta lavorando l’amministrazione comunale in sinergia con Trenitalia per risolvere la questione del massiccio traffico che insiste in particolare nella zona della stazione di piazzale Marconi.

Tema toccato nel giro in taxi, effettuato l’altro giorno dall’assessore alla Manutenzione Matteo Bongiorni per rendersi conto di persona di alcune criticità. Diversi appunto i temi toccati, a partire dalla viabilità. “Se da un lato è davvero difficile pensare a corsie preferenziali di trasporto pubblico, dall’altro cercare di rendere più fluido il transito e la scorrevolezza stradale in alcuni tratti sarebbe certamente a beneficio (anche ambientale) di tutti”.

