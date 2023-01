Il comitato: “Negato dibattito su ospedale”. La maggioranza sollecita il sindaco Tarasconi

È la stessa maggioranza di centrosinistra a incalzare il “suo” sindaco Katia Tarasconi: “Ci attiveremo con tutti gli strumenti e le modalità a noi consentiti per sollecitare quanto da voi richiesto”. Lo ha scritto oggi pomeriggio il consigliere comunale Claudia Gnocchi, capogruppo della lista civica di Tarasconi nell’aula di palazzo Mercanti, in risposta alla protesta del comitato “Salviamo l’ospedale”.

In un’email indirizzata a tutti gli eletti del “parlamentino” cittadino, infatti, il referente Augusto Ridella ha segnalato che “a tutt’oggi il sindaco non ha provveduto a convocare il pubblico dibattito, in violazione del regolamento comunale che prevede la fissazione della data entro 30 giorni dal deposito delle firme”. Una polemica, quella del gruppo civico, legata alla petizione “sottoscritta da 460 cittadini” e “depositata lo scorso 30 settembre” con cui si chiede l’organizzazione di un momento di confronto collettivo per valutare di destinare i finanziamenti regionali per “ampliare ed efficientare” l’attuale polichirurgico in via Taverna, “anziché trasferire e costruire una nuova struttura in zona delle Novate, fuori dal centro urbano”.

Secondo il comitato, la “mancata convocazione di un pubblico dibattito” rappresenta una “violazione di assoluta gravità in quanto contraria allo statuto del Comune di Piacenza che prevede un’ampia partecipazione popolare”. Da qui, la richiesta dell’avvocato Ridella – rivolta a tutti i consiglieri comunali – di “chiedere al sindaco le ragioni di tale inadempimento”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: