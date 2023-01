Confagricoltura: “Come produrre e condividere energia con il fotovoltaico”

“Fotovoltaico in agricoltura: nuovi modelli di produzione e condivisione dell’energia” è il titolo del convegno organizzato da Confagricoltura Piacenza, introdotto dal presidente Filippo Gasparini e coordinato dal direttore Marco Casagrande. Una occasione di confronto, anche in vista di imminenti bandi, che ha spaziato dalle tecniche di coltivazione dell’agri-voltaico per massimizzare le sinergie nella produzione agricola, alle comunità energetiche, dagli strumenti a supporto delle imprese agricole fino alle testimonianze e le esperienze di chi ha intrapreso questa strada da anni.

Quello che sta cambiando è il modello di produzione e consumo in ambito agricolo, con la condivisione dell’energia con altri soggetti che operano attorno alle aziende agricole. Evoluzioni che anche nel mondo agricolo piacentino trovano terreno fertile di interesse.

Presente al convegno anche Roberta Papili, responsabile Politiche per il Clima ed Energia di Confagricoltura che ha parlato degli strumenti a supporto delle imprese agricole. Di Tecniche di coltivazione dell’agrivoltaico per massimizzare le sinergie tra produzione agricola e fotovoltaica ha invece parlato invece il professor Stefano Amaducci ordinario presso il Dipartimento di Produzioni Vegetali Sostenibili dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

E poi l’intervento a doppia voce su “Comunità energetiche: cosa sono e come si progettano” a cura di Matteo Zatti, Smart Energy Systems Area Manager di LEAP, e Claudia Carani, Project Manager dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena.

Dalle parole ai fatti, con l’esperienza di Giovanni Zangrandi, imprenditore agricolo e componente del Consiglio direttivo di Confagricoltura Piacenza, che ha portato la sua testimonianza aziendale in quanto tra i primi al mondo a sperimentare concretamente e ormai da un decennio, l’agri-voltaico in campo.

“Un momento di confronto sui nuovi modelli di produzione e condivisione dell’energia – sottolinea Roberta Bettuzzi, responsabile dell’Ufficio Sviluppo di Confagricoltura Piacenza che ha pensato e organizzato l’iniziativa – su una tematica d’interesse anche in vista di imminenti bandi”.