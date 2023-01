XNL tra cinema e fumetto: proiezione di Diabolik e incontro con i protagonisti

Mercoledì 25 gennaio alle 20.30 a XNL l’appuntamento è con Diabolik, tra cinema e fumetto: in programma la proiezione di Diabolik – Ginko all’attacco!, secondo capitolo delle avventure cinematografiche del Re del Terrore, e, a seguire, l’incontro con il pubblico condotto dal critico cinematografico Enrico Magrelli, con Valerio Mastandrea – l’Ispettore Ginko della pellicola -, i registi Marco e Antonio Manetti e Pier Giorgio Bellocchio, attore e produttore del film.

“Mi fa molto piacere – ha sottolineato Paola Pedrazzini, ideatrice e direttrice di Bottega XNL che ha organizzato l’appuntamento – che Valerio Mastandrea e Antonio e Marco Manetti, artisti che hanno spesso incrociato il percorso di Fondazione Fare Cinema in particolare a Bobbio, abbiano accolto il nostro invito a Piacenza e possano così essere protagonisti di una tappa della nuova ed entusiasmante avventura culturale e artistica di Bottega XNL”.

“Un bell’evento per la città e un passo avanti per il Centro XNL – aggiunge il presidente di Fondazione Roberto Reggi –, che con questa serata inaugura il nuovo sistema per le proiezioni cinematografiche di qualità allestito al secondo piano. Quello che era solo un auditorium diventa oggi una vera e propria sala cinematografica, che apre la strada a iniziative e progetti al servizio della settima arte”.

Concepito più come un vero e proprio secondo capitolo che come un sequel – un po’ alla James Bond – Diabolik – Ginko all’attacco!, introduce sullo schermo nuovi personaggi: a vestire i neri panni del protagonista è l’attore italo americano Giacomo Gianniotti, il dottor DeLuca di Grey’s Anatomy, mentre nelle vesti della duchessa Altea, eterna fidanzata dell’Ispettore Ginko, c’è Monica Bellucci.

L’ingresso alla serata è gratuito e libero, fino ad esaurimento posti disponibili (apertura della sala ore 20.00).