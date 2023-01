Minacce a Foti, la solidarietà dell’amministrazione comunale di Piacenza

“Anche a nome dei colleghi di giunta e del consiglio comunale, esprimo la mia solidarietà all’onorevole Tommaso Foti per le vili intimidazioni subite”. Queste le parole del sindaco Katia Tarasconi che, a fronte del biglietto minatorio indirizzato al parlamentare piacentino, sottolinea: “La nostra Costituzione consente di esprimere liberamente il proprio dissenso in molte forme, purché rispettose della persona altrui e delle regole del confronto pluralista e democratico, i cui confini non devono essere prevaricati. La violenza, anche verbale, non è mai ammissibile e immediatamente delegittima la posizione di chi ne fa uso, proprio come l’anonimato”.

