Latte vuote, ma pesanti di tutte le morti della Shoah. Performance di Buscarini

A risuonare è solo il rumore assordante delle latte vuote che sbattono sui cubetti di porfido di via Garibaldi. Sulle lastre di pietra in largo Battisti le latte fanno un rumore diverso, più trascinato. Riccardo Buscarini, coreografo e performer, le fa rotolare, queste latte, vuote ma idealmente pesanti di tutte le vite e le morti che la Shoah si porta dietro. Lo ha fatto, Buscarini, da via Garibaldi a piazza Cavalli, passando per largo Battisti. La performance ha avuto fine in via XX Settembre davanti alla pietra d’inciampo in memoria di Enrico Richetti.

Il suo è l’omaggio alla memoria delle vittime della Shoà che Fabbrica e Nuvole ha voluto fare con la collaborazione delle Donne in nero e del gruppo “Donna vita libertà”.

