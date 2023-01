Internazionalizzazione: Camisa in cabina di regia. “Importante per Piacenza”

Il presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa farà parte della cabina di regia per l’internazionalizzazione co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani e dal Ministro delle imprese e del Made in Italy Urso. È il primo piacentino che entra a farne parte e, insieme ai rappresentanti di altre 4 confederazioni nazionali e compagini istituzionali (tra cui Cassa Depositi e Prestiti Unioncamere, Abi, Sace e Simest), parteciperà alla riunione in programma il prossimo 31 gennaio a Roma.

“È la prima volta nella storia che Confapi entra a far parte della cabina di regia per l’internazionalizzazione – spiega Camisa – e di questo sono orgoglioso: penso anche che per Piacenza sia importante dato che può essere un punto di riferimento per tutte quelle aziende che fanno dell’internazionalizzazione uno dei loro elementi trainanti”.

Di fatto, come spiega Camisa, la cabina di regia per l’internazionalizzazione “definisce le linee di indirizzo strategico in materia di promozione all’estero e di internazionali del sistema produttivo”: “In pratica va a definire la regia per le attività fatte dal sistema Italia all’estero – spiega – ed è uno strumento particolarmente importante per portare il sistema Paese all’estero”.

Il prossimo 31 gennaio si terrà una riunione che sarà presieduta dai ministri Antonio Tajani e Adolfo Urso, ma che vedrà partecipare anche i ministri Giancarlo Giorgetti, Francesco Lollobrigida, Gilberto Picheto Fratin, Matteo Salvini, Anna Maria Bernini, Orazio Schillaci, Daniela Santanchè e Raffaele Fitto.

“Come Confapi Industria Piacenza siamo soddisfatti e orgogliosi che Cristian Camisa, già presidente provinciale e oggi presidente nazionale di Confapi, faccia parte di questa importante realtà che offre l’occasione di definire le prossime linee di indirizzo strategico e le modalità per il sostegno all’internazionalizzazione delle nostre imprese – spiega il presidente Giacomo Ponginibbi – per Piacenza è senza dubbio un motivo di orgoglio in più”.