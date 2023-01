Agenzia delle dogane: nel 2022 riscossi oltre 930 milioni di euro tra Iva, dazi e accise

Ammontano a oltre 930 milioni di euro le riscossioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Piacenza nel 2022. In materia di accise, il riscosso nei vari rami di imposta (alcol, prodotti energetici ed altro) è stato di 506,6 milioni di euro.

A seguito di controlli sulle aziende in materia di prodotti energetici, alcoli, energia elettrica e gas naturale, a garanzia della sicurezza fiscale, sono stati elevati 986 verbali di infrazione per un accertato di circa 6 milioni di euro. Sono inoltre state rilasciate 297 licenze, di cui 234 per la somministrazione di prodotti alcolici.

Relativamente ai prodotti sottoposti al regime delle accise, sono state attuate attività a sostegno del territorio (a supporto di operatori del settore del trasporto urbano, di enti di assistenza e di attività di pronto soccorso) che hanno permesso di erogare oltre 17 milioni di euro a fronte di 2.161 istanze di rimborso.

In materia di dogane, sono stati incassati 97 milioni di euro a titolo di dazi e 330 milioni per IVA. In particolare, in ambito dogane, sono stati effettuati 224 controlli nei luoghi autorizzati presso le aziende, oltre a quelli svolti tramite il circuito doganale presso l’Ufficio. I controlli all’importazione sono stati 5.488 su un totale di 116.207 bollette per un valore statistico della merce di circa 2,7 miliardi di euro.

L’analisi dei rischi svolta sulla sicurezza dei prodotti ha portato a 19 sequestri di merce proveniente principalmente dalla Cina o diretta in Russia e alla irrogazione di sanzioni per 181.400 euro, nonché alla segnalazione di 6 notizie di reato alla Procura della Repubblica. L’attività di verifica antifrode ha portato al recupero di 471.326 euro per IVA e ad una denuncia per frode fiscale e riciclaggio.