Quote rosa e giovani nei cantieri, le imprese sono in difficoltà. Bandi Pnrr deserti

Mai vista una donna con il martello demolitore, o alle prese con malta, cemento e mattoni sopra a un ponteggio? La risposta è fin troppo semplice, ecco un mestiere “da uomini”. E allora può succedere, come sta succedendo, che i bandi del Pnrr, il piano nazionale di ripartenza e resilienza, vadano deserti, molte imprese non sono in grado di rispettare le quote rosa e verdi o di giovani e di donne.

“Non se ne trovano proprio né degli uni né delle altre, questa regola è una follia” confida un imprenditore piacentino.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’