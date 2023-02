“Al via corsi sulla storia locale per tassisti e receptionist, più forza al turismo piacentino”

Tassisti, baristi, ristoratori e portieri d’albergo chiamati sui “banchi” di palazzo Farnese. Il programma delle lezioni è pronto: la storia di Piacenza. Lo prevede il nuovo progetto presentato dall’assessore alla cultura, turismo e marketing territoriale Christian Fiazza: “L’amministrazione comunale ha deciso di promuovere i “Martedì del Farnese”, almeno quattro incontri da marzo a maggio in cui diversi operatori di strutture ricettive e pubblici esercizi, ma non solo, potranno approfondire il patrimonio storico e culturale del nostro territorio, per poi trasmetterlo ai turisti”. Così Fiazza ha raccolto l’idea lanciata dal portiere d’albergo Cristiano Chiapparini su Libertà e Telelibertà.

“Proprio come spiegato dal receptionist piacentino, i tassisti, i baristi, i ristoratori e i concierge vendono l’immagine della città. Tra poche settimane quindi, in collaborazione con le associazioni di categoria – prosegue Fiazza – li coinvolgeremo in corsi di formazione sulla storia locale, nei musei civici di palazzo Farnese e nella galleria Ricci Oddi, nonché tra le strade del centro. Alla fine gli operatori riceveranno anche il materiale informativo da fornire ai turisti che incontrano nella loro attività quotidiana”.

L’INTERVISTA A CURA DI THOMAS TRENCHI: