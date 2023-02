“Dark Unknown”, il videogioco creato da piacentino Matteo Santi

La passione per l’informatica e i videogiochi lo hanno portato ad iscriversi ad ingegneria informatica. Oggi il piacentino Matteo Santi studia per diventare uno sviluppatore e ha creato, insieme ad alcuni compagni di università, il proprio videogioco: Dark Unknown.

Il gioco rientra in un progetto universitario in cui gruppi di studenti devono creare e presentare il proprio gioco, che viene poi testato e valutato dagli altri iscritti del corso e dal docente. Sebbene possa apparire semplice agli occhi di un inesperto, Dark Unknown ha richiesto un team di cinque persone: Angelo Capponcelli, Francesco Scandale, Luca Fornasari, Matteo Santi e Mattia Carini. Ciascuno si è occupato dei vari aspetti del gioco, che si presenta come un roguelike 2D in stile retro in cui il personaggio controllato dal giocatore deve affrontare una serie di livelli e sconfiggere i nemici per arrivare al boss finale.

“L’obiettivo del gioco è creare una sfida, che metta alla prova il giocatore ma che non risulti allo stesso tempo impossibile” ha spiegato Santi aggiungendo che “tutti i componenti del gruppo sono novizi, alla prima esperienza di programmazione”. Per il futuro il giovane ingegnere piacentino non esclude la possibilità di creare altri giochi, insieme ad amici e collaboratori appassionati.