Al Cinema Corso prende il via questa sera la nuova rassegna “Storia e potere”

Prende il via questa sera, martedì 7 febbraio, la rassegna “Storia e potere” proposta

dalla Multisala Corso, presentata questa mattina a Palazzo Farnese dagli organizzatori

Natalia Rampini e Carlo Confalonieri con l’assessore alla cultura Christian Fiazza. Tre gli appuntamenti in calendario, sempre con duplice proiezione alle 17 e alle 21.

A inaugurare il ciclo, oggi, “Marcia su Roma”, docu-film di Mark Cousins con Alba

Rohrwacher, che tra raro materiale d’archivio e stile narrativo del regista racconta

l’ascesa del fascismo in Italia e il suo espandersi in Europa negli anni Trenta,

contestualizzando la storia anche attraverso lo sguardo agli estremismi contemporanei

e all’uso manipolatorio dei media.

Mercoledì 15 febbraio, sarà la volta di “Una mamma contro G.W. Bush” del regista

Andres Dresen, storia verda di una donna – Rabiye Kurnaz, casalinga turco-tedesca – che sfidò il Governo Usa dopo l’arresto del figlio, accusato di terrorismo dopo l’11

settembre 2001 e detenuto a Guantanamo. Una madre amorevole diventa simbolo

universale di coraggio.

Martedì 21 febbraio, infine, verrà proiettato “Fairytale – Una fiaba” di Aleksander

Sokurov, che immagina i dittatori e i governanti consegnati alla storia – da Churchill

a Stalin, da Hitler e Mussolini a Napoleone – in una sorta di limbo, in attesa di

varcare la soglia che li condurrebbe a Dio. Mentre attendono il loro destino, sospesi

tra l’ascesa in Paradiso e il precipizio infernale, i protagonisti discutono tra loro, in

una babele di lingue e diverse visioni del potere.