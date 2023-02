“Storia e potere”, da stasera la rassegna del cinema Corso curata da Carlo Confalonieri

Da “Marcia su Roma” a “Fairytale – una fiaba”, passando per “Una mamma contro G.W. Bush”. Un viaggio nel mondo del cinema preparto da Carlo Confalonieri con l’obiettivo di “attrarre e far tornare le persone di ogni età nelle sale cinematografiche attraverso proposte di alto interesse storico-culturale. “Una proposta finalizzata a riportare la gente al cinema – sottolinea Natalia Rampini – stiamo soffrendo tantissimo, a Piacenza più che in altre città, e dobbiamo ripartire. Per la rassegna abbiamo pensato a prezzi di favore rivolti alle persone con disabilità, agli over 60 e ai giovani under 26″.

“Sono tre film – spiega Confalonieri – che analizzano il rapporto tra la storia e il potere sotto tre latitudini completamente diverse”. La rassegna partirà stasera con “Marcia su Roma” diretto da Mark Cousins, e impreziosito dal racconto di Anna, interpretata da Alba Rohrwacher. Mercoledì 15 febbraio è in programma “Una mamma contro G.W. Bush” del regista tedesco Andreas Dresen: premiato alla Berlinale 2022 per la sceneggiatura e per la Migliore Attrice. “Una commedia che diventa film giallo e poi thriller” commenta Confalonieri -. Dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, il figlio della protagonista viene accusato di attività terroristiche e imprigionato a Guantanamo. Per salvarlo, la donna, decide di sfidare il governo americano entrando nelle stanze del potere di Washington”.

L’ultimo titolo sarà proiettato martedì 21 febbraio, e viene definito da Confalonieri “un vero e proprio capolavoro”. Si tratta di “Fairytale – una fiaba” del celebre regista russo Alexander Sokurov: nel film Adolf Hitler, Benito Mussolini, Yosef Stalin, Winston Churchill, Napoleone Bonaparte si trovano in un limbo in attesa di essere giudicati. “Il regista ridimensiona questi personaggi riportandoli nel confine della banalità in un contesto cinematografico che difinerei psichedelico”.

I tre film verranno proiettati in due fasce orarie: alle 17.00 e alle 21.00.