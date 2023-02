Venerdì arriva al Teatro Municipale l’Orchestra sinfonica femminile austriaca

La stagione concertistica del Teatro Municipale di Piacenza vedrà protagonista, venerdì 10 febbraio alle 20.30, l’Orchestra sinfonica femminile austriaca diretta da Silvia Spinnato, in un programma dedicato alla compositrice tedesca Emilie Mayer e a Johannes Brahms.

Il progetto della Female Symphonic Orchestra Austria (Fsoa) è nato nel 2019 e consiste in una orchestra tutta femminile, che si dedica alla ricerca, scoperta e diffusione del repertorio sinfonico di compositrici sconosciute del periodo classico e romantico. Le musiciste dell’Orchestra sinfonica femminile austriaca restituiscono alle compositrici storiche la loro voce riscoprendo ed eseguendo i loro capolavori, con la missione di colmare questa lacuna nel settore della musica classica. Il repertorio dell’orchestra, in continua espansione, comprende composizioni di Emilie Mayer, Marianna von Martinez, Louise Adolpha Le Beau, Amy Beach, Mel Bonis, Alice Mary Smith ed Ethel Smyth.

Saranno le musiche di una delle compositrici del periodo romantico, Emilie Mayer (1812-1883), caduta nell’oblio per oltre un secolo nonostante i successi e i riconoscimenti ottenuti, al centro del concerto di venerdì al Municipale: il programma si aprirà con la Faust Ouverture, op. 46, e si concluderà con la Sinfonia n. 1 in do minore, entrambe composte dalla Mayer, che vanta un catalogo di circa 8 sinfonie e almeno 15 ouverture da concerto, oltre a numerose opere da camera e cicli liederistici. Nessuna donna compositrice dell’epoca ha compilato un’opera così vasta come quella di Emilie Mayer, che riuscì a realizzare ciò che alla maggior parte delle donne compositrici della sua generazione non venne concesso.

A completare il programma sarà la Serenata n. 2 in la maggiore, op.16, di Johannes Brahms (1833-1897), scritta nel 1859, rivista nel 1875 e dedicata a Clara Schumann. La prima esecuzione avvenne ad Amburgo, nella Sala della Filarmonica il 10 febbraio 1860, diretta dallo stesso compositore, allora ventisettenne; si tratta, insieme alla Serenata n. 1, delle prime composizioni orchestrali di Brahms.

Sul podio Silvia Spinnato, che ha diretto importanti compagini quali l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Mozarteum Orchester di Salisburgo e le orchestre del Teatro Verdi di Trieste e del Teatro Bellini di Catania, e ha fondato nel 2019 la Female Symphonic Orchestra Austria.

L’impegno a favore delle compositrici storiche del periodo classico e romantico dell’Orchestra Sinfonica Femminile Austriaca è sostenuto dal comune e dalla regione di Salisburgo e da importanti personalità come la scrittrice Hera Lind ed il direttore d’orchestra Hans Graf. Nel 2021 l’orchestra ha eseguito in prima assoluta il Concerto per violino e la Sinfonia in fa minore della compositrice Mathilde Kralik von Meyrswalden nell’ambito dell’Internationalen Brucknerfest a Linz. L’orchestra, che ha ricevuto numerosi premi, non solo esegue il repertorio delle compositrici ma ne scopre i manoscritti e li trascrive affinché ogni orchestra possa eseguirli in futuro.