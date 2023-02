“Allarme! Spariti i giardini Merluzzo!” Stasera i premiati al concorso letterario

Qualche mese fa avevano chiesto ai piacentini (ma non solo) di immaginarsi la sparizione dei giardini Merluzzo. E tanti hanno risposto alla chiamata che la Luppoleria e l’Associazione Quartiere Roma avevano lanciato con il concorso letterario “Allarme! Spariti i giardini Merluzzo!”.

Questa sera, alle 21.00, nella birreria di via Alberoni è in programma la premiazione dei vincitori: tre saranno quelli scelti dalla giuria, che comprende insegnanti, editor, scrittori, giornalisti, librai, ex presidi, rappresentanti dell’Associazione Quartiere Roma, baristi e giramondo. In palio ci sono una cena per due persone all’Antica Trattoria dell’Angelo, una selezione di libri della Fahrenheit 451 e una di birre in bottiglia della Luppoleria. Verranno inoltre assegnati il Premio Speciale Bookbank e il Premio Speciale Matti da Galera.

Il concorso, che quest’anno giunge alla settima edizione, è organizzato anche quest’anno con la collaborazione di Fabbrica & Nuvole, Bookbank, Antica Trattoria dell’Angelo e libreria Fahrenheit 451.

L’articolo di Elisabetta Paraboschi su Libertà