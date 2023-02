Musica e non solo per i 20 anni del Piacenza Jazz Fest, Azzali: “Grande emozione”

Tutto pronto per la ventesima edizione del Piacenza Jazz Fest. Nel cartellone principale artisti del calibro di Michel Portal, Mike Stern, il duo Enrico Rava e Fred Hersch, quello di Bill Frisell con Thomas Morgan, gli italiani Fasoli, Petrin e Giammarco.

In vent’anni di festival i piacentini hanno potuto ammirare oltre cinquecento concerti. “Senza contare le emozioni, perché quelle davvero non si possono quantificare in nessun modo ma rimangono nel ricordo di chi c’era e di chi le porterà sempre con sé, perché la bella musica riesce a fare quell’effetto e rimane a lungo impressa nella memoria” commenta il direttore artistico Gianni Azzali che quest’anno, per la prima volta, sarà assoluto protagonista in solitudine del concerto spirituale che si svolgerà nella basilica di San Savino.

Pubblicazioni, mostre, nuove collaborazioni fino a un concerto prodotto in proprio sono solo alcuni degli sforzi organizzativi più importanti che vanno al di là del cartellone principale dei concerti – peraltro ricco, ricchissimo di grandi nomi – con l’attenzione a coinvolgere sempre la più ampia porzione di tessuto cittadino. Come sempre, il Piacenza Jazz Fest sarà un festival diffuso, in grado di arrivare capillarmente ben al di fuori del contesto tradizionale dei teatri e delle sale concerto, in mezzo alla gente, nelle scuole, per le strade, nei pub, nei centri commerciali, nel carcere, per portare il suo messaggio di festosa contaminazione e integrazione.

Vitale per il Piacenza Jazz Fest è la Fondazione di Piacenza e Vigevano, ente sostenitore fin dalla prima ora e main sponsor della manifestazione. Decisive anche le collaborazioni di Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Cultura, tramite il FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e il Comune di Piacenza. Nell’anno del ventennale il festival potrà inoltre fare affidamento sulla “Fondazione Donatella Ronconi – Enrica Prati”, che ha aderito in particolare agli obiettivi legati al coinvolgimento del mondo della scuola, e Confindustria Piacenza.

