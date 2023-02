Piano Urbanistico Generale: la parola a enti, associazioni e cittadini. Il questionario

Il percorso partecipato verso il nuovo Piano Urbanistico Generale è un passaggio importante, nel quale l’amministrazione comunale di Piacenza crede fortemente, e che coinvolge non solo le realtà produttive e associative, ma tutta la popolazione.

Il Piano orienterà le scelte del futuro della città verso uno sviluppo più sostenibile, vocato alla rigenerazione delle aree dismesse, alla sicurezza, alla accessibilità, alla promozione e all’occupazione.

Su questi temi – Ambiente, Lavoro, Attrattività e Sicurezza – sabato 25 febbraio, si svolgeranno a Palazzo Farnese quattro Tavoli-Laboratorio, aperti e chiusi da una sessione plenaria nella cornice della Cappella Ducale, per ascoltare la voce di rappresentanze di categoria, ordini professionali, enti e associazioni del territorio, comitati e gruppi di vicinato, chiamati a dialogare, fare proposte, portare la loro esperienza e il proprio punto di vista sulla città del futuro.

L’evento, introdotto dai saluti istituzionali e da una presentazione del contesto territoriale, si snoderà tra le 10 e le 13 nella fase mattutina (prevedendo, dalle 11 in avanti, l’avvio dei laboratori di gruppo cui, per ragioni organizzative, si è reso necessario raccogliere le iscrizioni), mentre tra le 13.30 e le 15.30, sempre nella cornice della Cappella Ducale, è prevista – con possibilità di seguire l’incontro per chiunque sia interessato – la presentazione della visione di sintesi elaborata da ogni gruppo, con spazio per domande e approfondimenti.

Ci sono ancora alcuni posti per le attività di laboratorio: le associazioni interessate a

designare un proprio rappresentante possono scrivere, entro martedì 21 febbraio –

fino ad esaurimento dei posti disponibili – a [email protected]

Contestualmente, le realtà associative e il mondo della scuola – cui verrà dedicato

prossimamente un apposito evento – possono inviare progetti e proposte

all’indirizzo [email protected]

Anche i cittadini sono chiamati a partecipare con un questionario per dare suggerimenti, segnalazioni, richieste, che è disponibile online sul sito del Comune e in formato cartaceo da lunedì 20 febbraio presso la biglietteria di Palazzo Farnese – designato come “Casa del Piano” – e gli sportelli Quic di viale Beverora, nonché presso la portineria all’ingresso del Municipio in piazza Mercanti e la Biblioteca Passerini Landi. Entro la prossima settimana, sarà a disposizione anche nelle sedi bibliotecarie decentrate alla Besurica, Farnesiana e in viale Dante.

Il questionario è in forma anonima e le risposte saranno analizzate e diffuse in modo aggregato, senza alcuna possibilità di risalire ai rispondenti. Alcune domande sono a risposta multipla, altre consentono il libero inserimento di proposte e riflessioni.

Tutti i cittadini interessati ad esprimere idee e opinioni sul tema possono compilare il questionario online sino al 31 marzo 2023.

