“Il decreto non risolve il problema delle 40mila imprese italiane con crediti in pancia e apre prospettive fosche per centinaia di migliaia di imprese dell’edilizia, impiantistica e dei serramenti”. Così il presidente nazionale di Cna, Dario Costantini, sullo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti sui bonus fiscali voluto dal Governo.