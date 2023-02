“140 anni di Libertà”: esce oggi il podcast che racconta la storia del quotidiano

Sette episodi che ripercorrono le tappe salienti del giornale, della città e della sua gente: esce oggi la prima puntata del nuovo podcast di liberta.it, intitolato “140 anni di Libertà” e dedicato alla storia del quotidiano di Piacenza, fondato il 27 gennaio 1883 da Ernesto Prati. Il podcast si inserisce tra le iniziative che celebrano il prestigioso anniversario.

Nella prima puntata Marcello Pollastri illustra la storia del quotidiano con aneddoti e ricordi nelle interviste alla presidente Donatella Ronconi, al vicepresidente Alessandro Miglioli, al direttore Pietro Visconti e ad Alberto Agosti che ha lavorato a Libertà per 40 anni. Nella seconda puntata, in uscita il 22 febbraio, Giacomo Nicelli racconta il Natale del 1915 quando Libertà inviò una copia del quotidiano ai soldati al fronte e in prima pagina erano stampati gli auguri dei familiari. Thomas Trenchi nel terzo episodio in onda dal 25 febbraio intervista il giornalista Giacomo Scaramuzza che ha vissuto gli anni della rinascita dopo la guerra e il periodo fascista. Eleonora Bagarotti nella puntata in uscita il primo marzo ha realizzato un focus sul Sessantotto con Gianni D’Amo e sugli anni di piombo con Stefano Pareti. Dal 4 marzo sarà online la puntata di Nicoletta Marenghi che, con Stefano Carini e Paolo Gentilotti, racconterà gli anni Novanta e la favola del Piacenza tutto italiano in serie A. Elisa Malacalza porterà gli ascoltatori nel nuovo millennio con le interviste all’ex direttore Gaetano Rizzuto, ai caporedattori Piercarlo Marcoccia ed Enrico Marcotti, al fotografo Pietro Zangrandi e al rotativista Massimo Corti. La settima puntata in uscita l’11 marzo è un’intervista alla presidente Donatella Ronconi realizzata dai direttori Pietro Visconti e Nicoletta Bracchi.

Il progetto è coordinato da Nicoletta Marenghi con editing e sound design curati da Matteo Capra. Il podcast è disponibile sul sito libertà.it e sulle piattaforme Spreaker e Spotify.