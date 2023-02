Aspettando Edipo: incontro con Baliani e Cantarella. Riparte “Fare Teatro 2023”

Sabato 25 febbraio alle 17.30, Eva Cantarella, già docente universitaria di diritto greco e romano, tra i massimi esperti del mondo antico e il regista teatrale Marco Baliani saranno protagonisti dell’incontro pubblico “Aspettando Edipo. La tragedia di Sofocle dal mito alla scena”. Cantarella e Baliani, per la prima volta insieme, daranno vita a un’avvincente incursione nel mito eterno del re di Tebe sopraffatto dal destino e dalla sua stessa volontà di sfuggirgli. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare al pubblico e alla stampa il nuovo progetto Fare Teatro 2023 di Bottega XNL.

Bottega XNL è il progetto di teatro e cinema di XNL Piacenza – Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica di Fondazione di Piacenza e Vigevano, ideato e diretto da Paola Pedrazzini. La “Bottega” trova la sua collocazione al secondo piano dell’edificio di XNL, che diviene sede della Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio e dell’Istituto di Teatro Antico dell’Emilia-Romagna che promuove il Festival di Veleia.

Pensata come il luogo in cui grandi Maestri del Cinema e del Teatro possano tramandare i propri saperi a giovani allievi che desiderano fare di queste arti il proprio ‘mestiere’, Bottega XNL è ispirata alle antiche botteghe rinascimentali. All’interno delle Botteghe Fare Cinema e Fare Teatro, che sono progetti di alta formazione, l’incontro fra maestri e allievi e l’apprendimento si realizzano attraverso la produzione di opere originali (teatrali e cinematografiche) destinate ad essere presentate in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia e al Bobbio Film Festival, attivando così un virtuoso circuito formazione-produzione-fruizione artistica.

L’edizione 2022 di Fare Teatro ha avuto come Maestro di Bottega Marco Baliani che, insieme agli attori-corsisti e a grandi professionisti come Massimo Foschi, Petra Valentini, Emanuela Dall’Aglio, ha dato vita a un’inedita versione di Antigone di Sofocle, andata in scena in prima nazionale al Festival di Veleia 2022, iniziativa da sempre realizzata con il sostegno della

Regione Emilia-Romagna, del Ministero dei Beni culturali, della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di sponsor privati e in collaborazione con la Direzione regionale Musei e il Comune di Lugagnano.

XNL FARE TEATRO