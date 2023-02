“Spariti i giardini Merluzzo!”: il concorso letterario accende la fantasia degli scrittori

È difficile immaginarsi un’alternativa allo spazio verde fra via Roma e via Alberoni.

Difficile, ma non impossibile.

Così c’è chi ha raccolto la sfida lanciata dal concorso letterario “Allarme! Spariti i giardini Merluzzo!”. A organizzarlo, ancora una volta ed è la settima, è stata la Luppoleria e per la precisione Jennifer Ravellini insieme all’Associazione Quartiere Roma, Fabbrica&Nuvole, Bookbank, Antica Trattoria dell’Angelo e libreria Fahrenheit 451.

A vincerlo, con il bellissimo racconto “La mia America sei tu”, è stato il cameraman e regista di Telelibertà Gero Guagliardo.

Seconda classificata Lisa Ramenzoni con il racconto “Sotto sale” e terzo sul podio Michele Dabergami con “Brivido”.

La premiazione si è svolta nella birreria di via Alberoni.

Oltre ai tre vincitori, sono stati anche consegnati altri premi: quello dei Matti da Galera è andato al racconto “Don Ruvido” di Ottavio Torresendi, il premio speciale Bookbank è stato attribuito a “Il terzetto” di Cristina Longinotti, quello delle Portinaie di via Roma a “I giardini Merluzzo a Riccione” di Riccardo Balzarini e, infine, novità di quest’anno, il premio speciale “Vaschettu” in onore di due Matti da Galera è stato consegnato a Filippo Rossi, autore de “I padroni della propria storia”.

