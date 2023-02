Soresi chiede al comune di cancellare le scritte anarchiche contro il 41 Bis

“Cancellare le scritte anarchiche contro il regime carcerario ex 41 bis comparse alla Baia del Re”, questa la richiesta di Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. “Le scritte, provenienti evidentemente da movimenti anarchici e centri sociali – osserva Soresi – sono numerose, hanno notevoli dimensioni e sono di diverso tenore. Oltre al fatto che l’imbrattamento di muri e manufatti inficia il decoro urbano della zona – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – occorre anche considerare il contenuto delle scritte atte, appunto, a contrastare il regime carcerario previsto dall’art. 41 dell’ordinamento penitenziario. Argomento, questo, attuale a causa delle innumerevoli manifestazioni organizzate, a livello nazionale, da centri sociali e movimenti anarchici e volte all’eliminazione del 41 bis”.

“Risulta opportuno non alimentare in alcun modo possibili scontri anche a livello locale, stante il clima di alta tensione esistente sull’argomento a livello nazionale e anche considerando che nella nostra città già si sono verificati episodi di forti scontri tra centri sociali e forze dell’ordine”. Per questi motivi Soresi ha presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire.