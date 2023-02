“Nuove palestre scolastiche nel seminterrato di Asp”: l’idea della giunta Tarasconi

Realizzare nuove palestre scolastiche nei locali inutilizzati di Asp tra via Scalabrini e via Gaspare Landi. È la volontà dell’amministrazione comunale di Piacenza, che ha avviato un dialogo con l’Azienda dei servizi alla persona – proprietaria dell’immobile – per valutare la ristrutturazione a scopi didattici degli spazi in disuso sotto agli ospizi civili e alle residenze per disabili. Un’ipotesi progettuale, quella abbozzata dalla giunta Tarasconi, che l’assessore alle politiche educative Mario Dadati ha svelato in occasione di un recente incontro pubblico in Fondazione proprio sul tema dell’istruzione, organizzato dall’associazione “Liberi” guidata dal consigliere di minoranza Massimo Trespidi. L’esponente dell’opposizione di centrodestra, poi, ha depositato un’interrogazione per chiedere “quando partiranno i lavori e qual è l’importo dell’investimento, constatato che questa informazione non è stata comunicata al consiglio comunale nei mesi scorsi”, pur trattandosi di “un’iniziativa positiva alla luce della carenza di spazi scolastici”.

Si tratta di locali inutilizzati da almeno quindici anni e nati proprio come palestre. L’amministrazione comunale vuole anzitutto verificarne la sicurezza e l’accessibilità. In caso di esito positivo, l’obiettivo della giunta Tarasconi è di elaborare un progetto di recupero per “offrire nuove palestre agli istituti in centro storico – sottolinea Dadati – a fronte di una carenza endemica di spazi sportivi nel sistema scolastico piacentino”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: