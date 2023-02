Primarie Pd, domenica urne aperte dalle 8 alle 20. Le sedi dei seggi

Dopo le consultazioni interne delle scorse settimane la scelta sul futuro del Partito Democratico passa dunque in mano ai cittadini.

Il 26 Febbraio si voterà per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico. Gli elettori saranno chiamati a scegliere fra la deputata, già vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein e il presidente della regione Stefano Bonaccini.

Sia a Piacenza che in provincia le urne saranno aperte a tutti i maggiori di 16 anni residenti in Italia dalle ore 8 alle ore 20.

Per il segretario dem provinciale Carlo Berra: “Le primarie saranno un passaggio fondamentale per la scelta del futuro del PD.” E ancora: “Entrambi i candidati incarnano i valori fondamentali del partito e sono convinto che chiunque uscirà vincitore sarà capace di guidare il PD verso una nuova stagione politica.”



In città si potrà votare nella Sede del PD di Via Roma 187, in via XXIV Maggio presso la camera del lavoro e in via Carella 10 nella sala del condominio Farnesiana.

In provincia:

Villa Raggio Piazza Tre Martiri – Pontenure Sede PD Fiorenzuola Via Teofilo Rossi – Fiorenzuola d’Arda Sala consiliare del Comune di Gragnano Tr.nse Via Roma, 121 – Gragnano Trebbiense Sede PD Lugagnano Via Nicelli – Lugagnano Val d’Arda Centro culturale Piazza Santa Vittoria – Vernasca Sala riunioni della Biblioteca Comunale di Cortemaggiore ingresso Piazza Mazzini – Cortemaggiore Sala del Consiglio comunale Piazza della Rocca, 1 – Caorso Sede Circolo Pd Monticelli Via Monticelli Santi – Monticelli d’Ongina Sala Locatelli – Biblioteca comunale Piazza Biazzi – Castelvetro Piacentino Centro polivalente Piazza Nuova – Podenzano Centro civico comunale Via Castignoli – Vigolzone Biblioteca comunale di Rivergaro Rivergaro Biblioteca comunale Via Anguissola, 8 – Travo C/o Autoscuola Ridella Piazza Santa Fara, 3/A – Bobbio Sede del Circolo Pd Corso Matteotti, 67 – Castel San Giovanni C/o Centro Pensionati Viale Fermi – Borgonovo Val Tidone Centro culturale di San Nicolò Via Dante Alighieri – San Nicolo’ – Rottofreno C/o Biblioteca comunale “Paolo Boiardi” Via XXV Aprile – Gossolengo Sede PD Via Roma, 187/189 – Piacenza Sala Mandela c/o Camera del Lavoro Via XXIV Maggio, 18 – Piacenza Sala Mandela c/o Camera del Lavoro Via XXIV Maggio, 18 – Piacenza Sala del Condominio “Farnesiana” Via Egidio Carella, 10 – Piacenza Centro Culturale Umberto I Piazza Roma – Sarmato Sala Paolo Novara c/o Municipio Largo dal Verme – Pianello Val Tidone Palarquato (palazzetto dello sport) Via Colla 15