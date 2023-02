“Quarto Anno Rondine”: prorogato al 10 aprile il bando riservato agli studenti

È stato prorogato al 10 aprile il bando per iscriversi al “Quarto Anno Rondine”, il percorso formativo per giovani liceali che desiderano esplorare la diversità del mondo, conoscere culture nuove, ampliare i propri orizzonti e progettare il futuro concretamente. Gli studenti delle attuali terze classi dei Licei Classico, Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane possono candidarsi a frequentare l’anno scolastico 2023-2024 in un campus straordinario, nel borgo medievale toscano di Rondine, a pochi chilometri da Arezzo, noto in tutto il mondo come Cittadella della Pace.

La Fondazione di Piacenza e Vigevano è partner di questo programma di studio, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica, che rappresenta una proposta alternativa all’anno all’estero e offre una formazione unica e appassionante. Il sostegno è iniziato nel 2021 e al momento sta contribuendo alla partecipazione di una studentessa del liceo Colombini di Piacenza.

“Anche per l’anno scolastico 2023-2024 metteremo a disposizione una borsa di studio destinata a coprire in larga parte le spese di partecipazione di uno studente del territorio – sottolinea Luca Groppi, consigliere di amministrazione e coordinatore della Commissione Educazione dell’ente -. Crediamo nella forza di una formazione che affianca lo studio delle discipline curriculari a un percorso di crescita e consapevolezza di sé, che supporta il miglioramento personale, lo sviluppo delle abilità trasversali e una cultura relazionale indispensabile per superare i conflitti”.

Quarto Anno Rondine propone un curriculum scolastico rafforzato con moduli educativi innovativi (300 ore, in gran parte certificate come alternanza scuola-lavoro), la presenza di un tutor di classe a sostegno della relazione tra docenti e studenti e l’impegno concreto nella realizzazione di progetti di ricaduta sociale, per valorizzare i talenti e sviluppare competenze lavorative e di impegno sociale e civile.

Rondine è un ambiente capace di mettere in relazione oltre 25 paesi e culture diverse grazie alla World House, lo Studentato internazionale che accoglie giovani provenienti da luoghi di conflitto armato, che hanno scelto di superare la logica del “nemico” e impegnarsi nella costruzione della pace. Qui, la contaminazione e lo scambio culturale sono continui e fondamentali per lo sviluppo di una mentalità internazionale, rapportata a un contesto locale.

Gli studenti che intendono proporre la propria candidatura e accedere ai colloqui di selezione devono presentare domanda entro lunedì 10 aprile 2023. Per manifestare il proprio interesse, in modo non vincolante, è possibile compilare il modulo online a questo link.