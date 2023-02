Conservatorio Nicolini e Unicef: applausi al concerto per Turchia e Siria

Un concerto per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria. Gli studenti del Conservatorio Nicolini, in collaborazione con Unicef, rappresentato dalla responsabile provinciale Lidia Pastorini, hanno organizzato, domenica mattina nel Salone dei concerti, un evento musicale, con ingresso a offerta, per contribuire attraverso la musica ad aiutare i terremotati, in particolare i bambini, vittime della tragedia. Gli allievi (Romina Vavassori, Chiara Foti, Monica Righi, Ivan Maliboshka, Tommaso Perotti) hanno proposto brani, tra gli altri, di Schumann, Ibert, Strauss e Tramontano.

L’evento si inserisce all’interno della rassegna musicale “Concerti della Domenica”.

“Continua con successo questa rassegna che ospita i nostri allievi e quelli dei conservatori limitrofi oltre che ai docenti – sottolinea la direttrice del Conservatorio Nicolini Maria Grazia Petrali -. Presto cominceranno anche gli appuntamenti domenicali della rassegna Allegro con Brio che si svolgeranno nella Sala dei Teatini”.

In programma, domenica 5 marzo alle 10.45 sul palco del Salone del Conservatorio, il quartetto di fiati che propone le Sonate a quattro di Gioacchino Rossini.