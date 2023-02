Via al dibattito sull’aumento Irpef, Fratelli d’Italia protesta con la maglia di Pinocchio

In piedi con un disegno di Pinocchio sulla maglia. È la protesta messa in scena oggi in consiglio comunale dal gruppo di opposizione di Fratelli d’Italia contro l’amministrazione Tarasconi, all’inizio del dibattito sull’aumento dell’addizionale Irpef approdato oggi nell’aula di palazzo Mercanti. “L’avanzo di bilancio ammonta a 11,5 milioni, perciò l’incremento delle aliquote è intollerabile e ingiustificato” è stata la motivazione con cui Nicola Domeneghetti ha posto la cosiddetta questione pregiudiziale, cioè la richiesta di non affrontare il punto all’ordine del giorno. “Il sindaco aveva promesso che non avrebbe alzato le tasse, invece – ha aggiunto l’esponente di FdI – ha deciso di mettere le mani nelle tasche dei cittadini”. La proposta di accantonare la discussione – avanzata in chiave polemica – è stata respinta con 19 voti contrari, e la seduta si è dunque aperta regolarmente con l’illustrazione del provvedimento da parte del vicesindaco Marco Perini, con delega al bilancio.

NUOVE ALIQUOTE IRPEF – Ecco le nuove aliquote dell’Irpef stabilite dalla giunta. L’addizionale comunale non è dovuta se il reddito delle persone fisiche è inferiore ai 15mila euro: si estende la fascia di esenzione dall’imposta, come richiesto dai sindacati, alzandola rispetto alla precedente soglia di 11mila euro destinata a 22.799 contribuenti, il 29,29% della platea totale. Da 15mila a 28mila euro di reddito si paga lo 0,70% (non più lo 0,52%) e da 28mila a 50mila si passa dallo 0,68% allo 0,79%. Oltre i 50mila, invece, l’addizionale rimane fissata allo 0,80%. Con l’aumento dell’Irpef il Comune prevede un introito di circa 12,9 milioni all’anno, cioè 4,3 milioni in più.

“Il fine non giustifica mai i mezzi – ha detto Stefano Cugini (ApP) – è chiaro, la giunta Tarasconi decide di alzare le tasse per garantire stabilità finanziaria e per aumentare la qualità dei servizi al cittadino. Ben venga l’estensione della fascia di esenzione dall’aliquota. Ma ora l’amministrazione deve dimostrare che è una mossa di lungo respiro. Il periodo non è il migliore, perché i piacentini sono già tartassati da forti difficoltà economiche. Occorre evitare che l’introito maggiore sparisca tra le pieghe del bilancio, indicando con trasparenza la destinazione progettuale delle risorse”.