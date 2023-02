Cent’anni di Aeronautica militare tra oggetti e volti che hanno fatto la storia

Il ricordo dei militari piacentini caduti in guerra, le parti originali di aerei militari, divise, caschi, le fotografie che hanno segnato un’epoca, gli stemmi, persino un pezzo di stoffa del dirigibile Italia del 1918 e una stazione meteorologica completa. Cent’anni di aereonautica militare raccontati attraverso una mostra che fino al 19 marzo adornerà di storia e ricordi lo spazio espositivo di palazzo Farnese, grazie all’associazione arma aeronautica Piacenza. Da Giuseppe Castellani, originario di Travo e primo pilota dell’aviazione piacentina caduto in guerra a Luigi Gorrini, insignito della Medaglia d’oro al valore militare, che “durante il secondo conflitto mondiale, dopo aver abbattuto gli aerei inglesi nel deserto, era sua abitudine tornare indietro non per mitragliarli, ma per lanciarli una borraccia e concederli una speranza di salvezza” il ricordo commosso di Alvaro Pedrocca, presidente dell’associazione Arma Aeronautica Piacenza. Perchè tra gli orrori della guerra, non bisogna dimenticare i gesti di umanità.

All’interno della mostra una serie di pezzi storici e interessanti, che daranno un’idea di come l’aeronautica militare sia cresciuta e si sia evoluta nel corso dei decenni. Un’occasione unica per scoprire la storia e l’evoluzione dell’aeronautica militare, e per ammirare alcuni dei pezzi più interessanti e importanti della sua storia. Talmente da non poterli esporre tutti, per questo i volontari dell’associazione chiedono un luogo per poterli donare alla comunità piacentina. “Vorremmo realizzare una mostra permanente per la città di Piacenza, ma abbiamo bisogno di un luogo che possa ospitare i tanti pezzi di storia che negli anni abbiamo recuperato” l’appello del presidente Pedrocca.

La mostra a palazzo Farnese è visitabile il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; venerdì, sabato e domenica in orario continuato dalle 10.00 alle 18.00.