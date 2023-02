Le opere ottocentesche dedicate all’Egitto in mostra alla Passerini Landi

Il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà, fino al prossimo 11 marzo, un’esposizione di volumi appartenenti alle collezioni del Fondo Antico, a

corollario della mostra “Egitto Svelato” appena terminata a palazzo Gotico. Si potranno ammirare opere ottocentesche inerenti allo studio dell’Egitto, insieme alla monumentale “Déscription de l’Égypte”, donata da Giuseppe Poggi alla città di Piacenza nel 1834, nella prestigiosa edizione imperiale voluta da Napoleone e pubblicata dal 1809 al

1813.

Insieme alla pubblicazione dei risultati della spedizione in Egitto compiuta nel 1828-

29 dal francese Jean François Champollion e dal toscano Ippolito Rosellini, saranno

esposti volumi pertinenti alla neonata disciplina dell’egittologia, provenienti sia dalla

donazione Poggi, sia dalla biblioteca del marchese Ferdinando Landi, pervenuta alla

struttura comunale piacentina nel 1872. La mostra osserverà gli orari di apertura delle sale al primo piano della Biblioteca – lunedì dalle 14.00 alle 19.00 e da martedì a sabato dalle 9.00 alle 19.00 – ma sono in programma anche specifiche visite guidate nelle giornate di giovedì 2 marzo e giovedì 9 marzo alle 15.30 e alle 17.00, sabato 4 alle 11.00.

Dal Comune di Piacenza fanno sapere che “per ulteriori informazioni o per organizzare visite guidate di gruppi o classi scolastiche, si può contattare la Passerini Landi allo 0523-492410 o scrivere all’indirizzo [email protected]”.