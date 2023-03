Al via “Energia in comune”: 300mila euro a sostegno delle persone in povertà energica

Un fondo solidale per sostenere le persone in difficoltà con il pagamento delle bollette e un percorso di educazione e consapevolezza dei consumi. E’ questa la base del progetto “Energia in comune”, presentato oggi e prossimo a partire nel mese di marzo a Piacenza per aiutare le famiglie in condizione di povertà energetica: un fenomeno che tocca 2,2 milioni di famiglie in Italia che non possono provvedere ai propri bisogni energetici. Promotori dell’iniziativa sono Banco dell’energia, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di Piacenza e Bobbio, Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, Comune di Piacenza, Provincia, Camera di Commercio, Federconsumatori, Crédit Agricole Italia e Banca di Piacenza. I criteri di selezione delle famiglie saranno definiti in un regolamento a cura del Comitato esecutivo (Diocesi, Caritas, Comune e Federconsumatori).

Oltre a sostenere le famiglie in difficoltà del territorio, individuate attraverso la Caritas e i servizi sociali dei Comuni della provincia, il progetto fornirà loro un percorso di educazione e consapevolezza dei consumi con figure professionali formate appositamente. Un fondo iniziale di 300mila euro sarà messo a disposizione in quote equivalenti da Banco dell’energia, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Comune di Piacenza, Banca di Piacenza e Crédit Agricole Italia. Un fondo che servirà a sostenere il pagamento delle bollette che saranno saldate direttamente dalla Caritas, senza il trasferimento di denaro ai destinatari del progetto.

“Energia in comune” segue un altro progetto (“Insieme Piacenza) avviato nel 2020 in città da Fondazione, Comune, Diocesi e Crédit Agricole con l’obiettivo di supportare – attraverso la creazione di un fondo per il welfare sociale – le famiglie e le persone più fragili messe in ulteriore difficoltà e in sofferenza dalla pandemia.