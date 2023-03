Il sarto di Frank Sinatra era di Bettola. Insieme leggevano la Libertà

Da Bettola a Las Vegas. Un giovane sarto partito alla ventura nel Dopoguerra arriva ad avere come cliente nientemeno che Frank Sinatra a cui confeziona abiti eleganti. Gianni Bernazzani, racconta oggi la pronipote Enrica Salsetti, è stato un uomo carismatico, molto aperto e dalla forte umanità. A Las Vegas mette su famiglia, sposa una donna anche lei di Bettola, ha tra figli e fa fortuna come abile artigiano, antesignano del saper fare Made in Italy. Di Bernazzani c’è una bella immagine che lo immortala accanto a The Voice, mentre tutte e due guardano un numero del quotidiano “Libertà” inviato dall’Italia. Sinatra, figlio di due immigrati, padre siciliano e madre ligure, provava un certo interesse e forse nostalgia per le radici comuni.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’