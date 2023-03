“Poco più in là”, in arrivo la nuova produzione per i più piccoli da Teatro Gioco Vita

Teatro Gioco Vita al lavoro con la sua compagnia d’ombre per allestire la nuova produzione 2023, dedicata al pubblico dei più piccoli: “Poco più in là”, da Suzy Lee, autrice coreana Premio Hans Christian Andersen 2022 i cui libri illustrati sono pubblicati con grande successo in tutto il mondo.

L’allestimento è in corso all’Officina delle Ombre, ma da domenica prenderà il via la fase finale delle prove al Teatro Filodrammatici. Anteprime per le scuole da mercoledì 8 a venerdì 10 marzo (Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”), poi la “prima” domenica 12 marzo alle ore 16.30 (Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà”). Ancora una replica per le scuole il 13 marzo in attesa dell’avvio della tournée con il debutto nazionale il 22 marzo al Festival “Teatro fra le generazioni” di Castelfiorentino.

Protagonisti di “Poco più in là” sono Alice Conti e Andrea Coppone (attore già apprezzato dal pubblico di Teatro Gioco Vita e amato dai piccoli spettatori soprattutto come il lupo de “Il più furbo”), che curano anche le coreografie.

La direzione di produzione è di Jacopo Maj.

Uno spettacolo che nasce all’insegna di un’importante novità: nell’ottica di un ricambio generazionale, in continuità con quell’esperienza per la quale Teatro Gioco Vita è considerato tra i maestri del teatro d’ombre occidentale contemporaneo, la nuova produzione 2023 vede alla regia Valeria Sacco, affiancata da Marco Ferro per la parte drammaturgica. Due artisti che hanno già lavorato con il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e la cui ricerca, per la quale come compagnia Riserva Canini hanno vinto il Premio Eolo 2014 “per aver saputo rinnovare il linguaggio del Teatro di Figura”, si basa sul rapporto e l’interazione tra il corpo dell’attore e le figure, siano esse ombre, marionette, materie prime, oggetti, ecc. Con Teatro Gioco Vita abbiamo visto la Sacco insieme a Ferro in scena nello spettacolo “Una Topolino alle Mille Miglia”, poi hanno curato la regia e la drammaturgia di “Una notte illuminata”. Negli ultimi anni hanno collaborato con la compagnia d’ombre soprattutto su progetti di formazione professionale e come docenti del corso per operatori del teatro di figura “Animateria”.