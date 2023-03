L’ensemble di fiati del Conservatorio della Svizzera italiana sabato in concerto

Sabato 4 marzo, alle 17, al salone dei depositanti del PalabancaEventi di via Mazzini (già Palazzo Galli) è in programma un concerto per fiati del Brass Ensemble del Conservatorio della Svizzera italiana. Direzione e maestro concertatore, Omar Tomasoni, professore di tromba alla scuola universitaria del Conservatorio. Bresciano, 38 anni, Tomasoni dal 2013 è prima tromba solista della Royal Concertgebouworkest di Amsterdam e svolge un’intensa attività solistica e cameristica, in duo e con il famoso quintetto d’ottoni “Italian Wonderbrass”, di cui è membro fondatore.

L’Ensamble di fiati della scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera italiana è composto da 15-20 elementi (studenti in formazione dei programmi Bachelor e/o professionisti già diplomati che si stanno specializzando ai corsi master e formazione continua) a seconda del repertorio scelto. Il Conservatorio della Svizzera italiana è nato nel 1985 come piccola scuola regionale ed è oggi scuola universitaria con un corpo decenti di richiamo internazionale. Gli studenti provengono da 40 paesi diversi.

La partecipazione è libera con prenotazione ([email protected], 0523 542357).