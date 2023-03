Buon vivere: AperiDop con i salumi piacentini interpretati da Daniele Reponi

Secondo giorno di fiere Apimel, Seminat e Buon vivere, secondo giorno da tutto esaurito. In modo particolare l’area dedicata ai prodotti e attrezzature per l’apicoltura, letteralmente invasa da visitatori. Ma non solo Apimell: anche Seminat, dedicato al florovivaismo, e Buon vivere, dedicata ai prodotti tipici alimentari, sono letteralmente prese d’assalto. Il territorio piacentino è vocato alla produzione di enogastronomia di eccellenza, e la mattinata è stata arricchita dall’Aperidop, il connubio tra i tre salumi Dop nostrani e il vino delle valli. A promuovere e interpretare l’aperitivo con i prodotti locali ci ha pensato Daniele Reponi, un po’ oste un po’ salumiere – come lui stesso si definisce.

