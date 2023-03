Ex ospedale militare, Barbieri: “Costi eccessivi? Il recupero tocca alla Regione”

“L’intervento di recupero dell’ex ospedale militare toccherebbe alla Regione Emilia-Romagna”. Lo chiarisce l’ex sindaco Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra in consiglio comunale, in replica alle dichiarazioni del primo cittadino Katia Tarasconi per cui la riqualificazione della struttura in via Palmerio come nuova sede del corso universitario di medicina in lingua inglese comporterebbe un investimento eccessivo per le casse di palazzo Mercanti.

“In base al protocollo già siglato, non si pone il problema dei costi troppo elevati – prosegue Barbieri – dato che la Regione dovrebbe provvedere con risorse proprie o con altre forme di finanziamento da ricercare, ad esempio tramite una candidatura ai bandi del Pnrr”. L’ex sindaco puntualizza che la spesa era stata quantificata approssimativamente in 40 milioni: “L’amministrazione Tarasconi forse non ha la volontà di proseguire con questo progetto essenziale per Piacenza?”.

Va ricordato che nel 2021 il Comune aveva annunciato l’intesa con il ministero della Difesa, l’ateneo, l’Ausl e la Regione per la cessione dell’immobile e il recupero in funzione della facoltà di medicina.