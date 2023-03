Consiglio comunale, i 490 emendamenti al bilancio di previsione scaldano la sala

Il vaglio della ammissibilità dei 490 emendamenti al bilancio di previsione 2023-25 presentati dai i consiglieri della minoranza di Piacenza ha scaldato l’aula nella seduta consigliare di ieri. Ad accendere la miccia è stata l’evocazione della «tagliola», cioè l’eliminazione per irregolarità tecnica di un gran numero di emendamenti, in seguito alla quale solo un terzo sarebbe riuscito ad andare oltre.

Non era l’argomento in esame, in programma nelle prossime sedute consiliari. Ma le voci di corridoio parlavano di circa 180 emendamenti rimasti sul tavolo, essendone stati cassati pressappoco 300, o giù di lì. Ma è una indicazione ufficiosa: la formalizzazione del vaglio di ammissibilità è attesa per lunedì.

E se da un lato, quello della maggioranza, il numero di emendamenti seppur legittimi viene considerato un approccio che non facilita un confronto aperto e costruttivo, e non appartiene a una strategia politica seria» dall’altro, quello della minoranza, arriva la rassicurazione che non è per fare ostruzionismo ma per nell’interesse della città per un lavoro comune.

La seduta è proseguita con l’esame dei nove ordini del giorno, dal potenziamento del personale all’ufficio per il riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri, alla proposta di una sede unica per gli uffici comunali, dalla promozione degli eco-compattatori per la raccolta dei rifiuti, alla riqualificazione del quartiere di via Campo Sportivo Vecchio.