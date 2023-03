A Piacenza Gaetano Galli, per 40 anni oboista dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano

La neo-eletta presidente dell’associazione Piacenza nel mondo, Patrizia Bernelich, organizza, martedì 14 marzo alle ore 17, nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 12 a Piacenza, un incontro con il maestro Gaetano Galli, per quarant’anni oboista dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Galli svelerà ricordi e aneddoti legati ai grandi direttori d’orchestra che lo hanno diretto, da Abbado a Muti, da Kleiber a Chailly, ed inoltre gli incontri con grandi artisti del panorama lirico e sinfonico. L’evento è a ingresso libero, aperto a tutta la cittadinanza.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà