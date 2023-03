“Gazzolo e Tarasconi scorrette con noi”. Fd’I invia protesta alla Prefettura

La presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo che, a fronte dei richiami inascoltati, sollecita la vigilanza in Aula per far abbassare lo striscione con la scritta “Vergogna”. E il sindaco Katia Tarasconi che, in sottofondo, accompagna la scena, seppure con fare scherzoso, invitando gli agenti all’uso del taser (pistola elettrica). Avvenne il 27 febbraio in Consiglio comunale. Ora i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia hanno compiuto un passo di protesta istituzionale. A loro avviso Paola Gazzolo e Katia Tarasconi avrebbero violato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale ai loro danni. Di qui un’iniziativa inedita. Ieri hanno inviato una lettera alla Prefettura per segnalare l’accaduto.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’