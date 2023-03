Visite gratuite al salone di Palazzo Gotico. Fiazza: “E’ la nostra piazza coperta”

Sabato 18, domenica 19, sabato 25 e domenica 26 marzo, Palazzo Gotico sarà aperto gratuitamente alla cittadinanza. Si tratta di un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale per consentire, a tutti coloro che lo vorranno, di ammirare il Salone Monumentale dello storico, prestigioso edificio costruito nel 1281 su volontà di Alberto Scoto, capo dei mercanti e signore della città.

“Un modo – dice l’assessore alla Cultura Christian Fiazza – per far conoscere ai piacentini e ai turisti provenienti da altre realtà, nei prossimi due fine settimana, questa bellezza architettonica che sono solito definire la nostra piazza coperta, e chi va in piazza non paga mai”.

Grazie alle collaborazioni in atto da anni ormai con Auser e al recente protocollo siglato con il Touring Club Italiano, ad accompagnare il pubblico nei giorni 19 e 26 saranno i volontari dell’Auser, mentre il 18 e il 25 marzo, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Aperti per Voi”, i volontari del Touring fungeranno da guide per coloro che aderiranno all’iniziativa che avrà luogo in tutte le città italiane. “In quei giorni – conclude Fiazza – le socie e i soci del Touring doneranno parte del proprio tempo libero per presidiare i luoghi, accogliere i visitatori, occuparsi dell’attività informativa e di orientamento. Ringrazio sin d’ora ciascuno di loro, così come tutti i volontari Auser”.

Gli orari di apertura gratuita di Palazzo Gotico saranno i seguenti: sabato 18, dalle 10 alle 18; domenica 19 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il 25 e il 26 marzo dalle 10 alle 18.