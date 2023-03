“Assemblea On-ER”: giornata dei Giusti, Piano garanzia infanzia e Aterballetto

La Commissione cultura in visita alla sede di Aterballetto, l’audizione nelle Commissioni scuola e parità sul Piano nazionale Garanzia infanzia per contrastare il rischio povertà tra i minori e il doppio appuntamento in Assemblea per la giornata dei Giusti in Emilia-Romagna. Sono i servizi della nuova puntata di Assemblea On ER, il format televisivo del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna in onda questa sera su Telelibertà dopo il TGL.

La Fondazione Aterballetto a Reggio Emilia è un’eccellenza in Emilia-Romagna e in tutto il Paese, riconosciuta nel 2022 come unico centro coreografico nazionale dal ministero della Cultura. La visita è stata un’opportunità per approfondire il lavoro della Fondazione nata nel 2003 che annovera fra i soci fondatori, assieme al Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna.

Secondo l’ultimo rapporto di Save the children in Europa ci sono 19,6 milioni di bambini a rischio povertà e tra i paesi europei con la percentuale più elevata l’Italia è al quinto posto dopo la Romania. Per prevenire e combattere l’esclusione sociale il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la raccomandazione Child guarantee che impegna gli stati membri a prevedere misure per garantire entro il 2030 l’effettivo accesso delle bambine e dei bambini bisognosi a servizi fondamentali.

All’interno dellla puntata anche alcuni degli atti trattati nell’ultima seduta di consiglio in tema di sicurezza, comunità energetiche, fonti idriche e fondi europei. E ancora, la risoluzione approvata all’unanimità a sostegno della sede regionale Rai e per il pluralismo dell’informazione.