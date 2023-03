Dalla Resistenza alle foibe: lo scontro ideologico infiamma l’iter del Dup in consiglio

IN AGGIORNAMENTO

“Non bisogna dimenticare le atrocità della Resistenza comunista. Io non canto Bella ciao, ma rispetto l’antifascismo moderato. Occorre distinguere la voglia di libertà dalla propaganda, altrimenti la festa del 25 aprile rimarrà una giornata divisiva”. È la premessa con cui oggi il consigliere di opposizione Nicola Domeneghetti (Fratelli d’Italia) ha proposto un emendamento al Dup (il documento unico di programmazione varato dalla giunta Tarasconi) allo scopo di promuovere Piacenza come “città della medaglia d’oro al valor militare, e non città della Resistenza. I morti della guerra civile – ha aggiunto Domeneghetti – sono tutti uguali, non ci sono vittime giuste o sbagliate, ma il fenomeno della Resistenza ha rimosso alcuni nomi dalla memoria collettiva. L’amministrazione comunale non può indottrinare i giovani”. L’emendamento è stato bocciato dall’aula di palazzo Mercanti, con 21 voti contrari, tre favorevoli, un’astensione e cinque non partecipanti. La motivazione del “no” è stata delineata dall’assessore alla cultura della memoria Serena Groppelli: “Il 25 aprile non rappresenta un armistizio, ma una ricorrenza che celebra la liberazione dal fascismo. La proposta di FdI è fuorviante, perché Piacenza è città della medaglia d’oro al valor militare proprio grazie al suo impegno nella lotta di liberazione. La nostra giunta vuole rimarcare che questa è una città della Resistenza, e non altro”.

Anche su questo punto, il consiglio comunale di Piacenza si è confrontato oggi nel corso del lungo dibattito sulle proposte di modifica al bilancio preventivo, testo contabile e strategico che comprende anche l’aumento dell’addizionale Irpef e le risorse per il piano delle assunzioni. Ad animare la discussione è stato anzitutto un argomento più ideologico che programmatico, appunto la definizione di “Piacenza città della Resistenza” contenuta nel Dup della giunta Tarasconi. Così Salvatore Scafuto (Pd) ha replicato a Domeneghetti: “Il sacrificio dei partigiani permette oggi di svolgere un dibattito libero in questo emiciclo”. E Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) ha invitato a “lasciare le ideologie nel cassetto”, evidenziando che “una certa sinistra ha tentato di accaparrarsi il merito della lotta al fascismo, ma la Resistenza è stata portata avanti anche dai contingenti militari e altri fronti variegati”. L’ex sindaco Patrizia Barbieri, capogruppo della lista civica di centrodestra, ha criticato l’assessore Groppelli per aver “espresso una convinzione ideologica alla base di quell’intolleranza che in passato ha portato i contestatori a sputarmi sui piedi o a organizzare cordoni di sicurezza per permettermi di intervenire nella ricorrenza del 25 aprile”. Secondo Margherita Lecce (civica Per Piacenza) “la Resistenza è la giornata della libertà, né di destra né di sinistra, perciò mi spiace che il consigliere Domeneghetti non la festeggi”. E Luigi Rabuffi (ApP) è stato netto: “Viva il 25 aprile”.

Il confronto tra la maggioranza e la minoranza è diventato ancora più aspro quando l’assessore Groppelli ha respinto un emendamento di FdI teso a valorizzare – sempre nel testo del Dup – il Giorno del ricordo. “È un delirio di onnipotenza” ha urlato Domeneghetti fuori dal microfono, mentre Barbieri ha affermato che “Groppelli ha un atteggiamento inaccettabile e divisivo, peraltro in questa fase di mediazione sul bilancio”. Tiziana Albasi ha provato a gettare acqua sul fuoco: “La definizione di Piacenza come città della memoria contiene varie sensibilità”.

VERSO LA VOTAZIONE DEL BILANCIO – Avanti dunque in consiglio comunale la discussione sul Dup. Una “partita” per nulla semplice nell’aula di palazzo Mercanti, dopo l’ostruzionismo delle minoranze terminato con l’intervento di scuse pubbliche del sindaco Katia Tarasconi nei confronti di Fratelli d’Italia. Siglata la pacificazione, si procede (quasi) a passo spedito. Oggi le proposte di modifica al testo ancora all’ordine del giorno sono 58: l’emiciclo affronta un maxi-dibattito nell’ottica di arrivare stasera alla votazione definitiva del bilancio preventivo, a circa tre settimane di distanza dall’avvio dell’iter.