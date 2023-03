Il Nicolini ospita gli allievi del Conservatorio di Reggio Emilia. Domenica il concerto

All’interno della rassegna Concerti della Domenica, il Conservatorio Nicolini ospita, il 26 marzo alle 10.45 sul palco del Salone, gli allievi del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnuovo né Monti “Achille Peri – Claudio Merulo” che si esibiranno in un concerto costituito da due quartetti d’archi. Più precisamente si tratta del Quartetto in Re minore Op. 76 n.2 ‘Le Quinte’ di Haydn e del Quartetto in Do minore Op. 18 n.4 di Beethoven. L’ingresso è libero.

“Nella nuova stagione dei Concerti della Domenica il Conservatorio ha il piacere di ospitare concerti scambio con studenti di altri conservatori, presso i quali verranno successivamente invitati ad esibirsi i nostri allievi – dichiara la direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali – Questo in un’ottica di apertura e collaborazione, perché il conservatorio ha il dovere di aprirsi verso altre istituzioni e confrontarsi per essere sempre più produttivo e competitivo”.