Confesercenti: ristorazione e analisi di bilancio, successo per il corso Food Cost

Grande successo per il corso di Food Cost per chef e manager organizzato da Confesercenti Piacenza presso la sede di via Maestri del Lavoro 7, martedì 28 marzo.

Si è trattato di un fondamentale strumento che ha permesso ad una ventina di operatori del settore (ristoratori in particolare ma anche titolari di bar e pizzerie) di iniziare un percorso di affinamento che possa permettere di interpretare i mutevoli stili di vita, il desiderio di esplorare nuove emozioni, le esigente legate alla salute, a trasformarli in soddisfazione del cliente ed in reddito per la propria attività. Un progetto atto a determinare una prospettata trasformazione da ottimi cuochi e barman ad un approccio maggiormente manageriale della propria azienda.

Il tutto reso possibile dalle note e spiccate capacità e conoscenze di Luca Castellani, food-beverage manager della “Antica Trattoria Cattivelli” che ha illustrato le tecniche per comprendere e realizzare la sostenibilità economica e finanziaria di una attività di ristorazione. In particolare sono stati trattati temi quali l’analisi di bilancio ed il punto di pareggio; ricette, il loro controllo e la determinazione del prezzo di vendita; calcolo ed applicazione del food Cost; incidenza dei costi delle bollette energetiche nella gestione; come compensare l’inflazione delle materie prime.

Nelle prossime settimane il ciclo di incontri su questo tema proseguirà con ulteriori approfondimenti. Sono ancora disponibili alcuni posti.