Scarpette rosse”, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film Safe” con Jason Statham

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone un film d’azione del 2012 interpretato da Jason Statham: “Safe” è uno “sparatutto” come quasi sempre accade nei film con Statham, che qui interpreta Luke Wright, un ex agente speciale della polizia di New York che per mantenere la famiglia partecipa a incontri di arti marziali di seconda categoria.

