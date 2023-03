Sarà un weekend medievale: “battaglie” in piazza Cavalli, visite a Palazzo Gotico

Conto alla rovescia per la prima edizione di “Placentia Medievalis”, la manifestazione organizzata dal Comune di Piacenza in collaborazione con l’associazione culturale Archistorica e la scuola d’arme Gens Innominabilis, che nel fine settimana riporterà il cuore della città – da Palazzo Farnese a piazza Duomo, da piazza Cavalli al salone monumentale di Palazzo Gotico – alle atmosfere e alle vicende di sette secoli fa.

La due giorni medievale si aprirà sabato 1° aprile, nella cornice della Cappella Ducale di Palazzo Farnese, con la presentazione, dalle 10 alle 11, del documentario “Palazzo Gotico. Il cuore palpitante della Piacenza comunale – realizzato da Gianluigi Ruzzenenti e Silvano Tinelli con la supervisione di Archistorica. A seguire, dalle 11 alle 12, lo studioso e ricercatore Lorenzo Caravaggi della East Anglia University terrà una conferenza sul tema “Con la pietra e la pergamena: politica e memoria a Piacenza al tempo di Dante”.

Nel pomeriggio di sabato, dalle 14 alle 19, sarà possibile visitare – sempre con ingresso gratuito – l’accampamento medievale allestito in piazza Cavalli a cura di Gens Innominabilis, i cui armigeri e figuranti raggiungeranno la scena alle 16.35 circa, dopo aver percorso in corteo le vie del centro storico partendo, alle 16.15, da piazza Duomo. Piazza Cavalli diventerà così teatro del saluto della Signoria piacentina e della presentazione dei campioni che, a partire dalle 17, si sfideranno nelle fasi eliminatorie del torneo in armi.

Si replica nel pomeriggio di domenica 2, con partenza alle 16 del corteo da piazza Duomo e, dalle 16.30, gran duello finale con acclamazione del vincitore in piazza Cavalli, dove l’accampamento medievale resterà visitabile con orario continuato dalle 10 alle 18. Nella mattinata di domenica, invece, alle 10, l’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17 ospiterà la presentazione del libro “Enigma del Gotico” di Domenico Ferrari Cesena.

In entrambe le giornate, ci sarà la possibilità di partecipare alle visite guidate di Palazzo Gotico, a cura di Archistorica: l’iniziativa è gratuita ma si richiede necessariamente la prenotazione scrivendo a [email protected] o contattando – anche via whatsapp – il numero 331-9661615. I turni di visita, in gruppi non superiori alle 50 persone, sono in programma sabato 1 dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle 18, nonché domenica 2 dalle 10 alle 11, dalle 11.15 alle 12.15, dalle 15 alle 16 e dalle 17.35 alle 18.35, quando si chiuderà l’accampamento.

Si ricorda che, in occasione della manifestazione, dalle ore 13.30 di sabato 1° aprile sino alle 19 di domenica 2, di fronte al civico 10 di largo Sant’Ilario sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, destinando l’utilizzo di tali spazi unicamente ai mezzi a servizio della manifestazione.