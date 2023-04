Le emozioni del grande evento con cui Confapi ha festeggiato il 75esimo compleanno, all’Auditorium della Conciliazione a Roma, saranno ripercorse questa sera a partire dalle 20.05 su Telelibertà, grazie a uno speciale curato e condotto dal vicedirettore Michele Rancati. Si è trattato di un appuntamento di altissimo livello, aperto dai messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Papa Francesco e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi, spazio all’intervento del presidente nazionale di Confapi, il piacentino Cristian Camisa, e di ben quattro ministri: Antonio Tajani (Esteri), Marina Elvira Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese e del Made in Italy) e Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti).

Nella seconda parte, sono state premiate le eccellenze di Confapi, provenienti da tutta Italia, tra cui anche tre piacentine: Giovanni Rabaiotti ha ritirato la targa assegnata a Delta Inox, Antonio Campagnoli quella per Zeca e il direttore provinciale Andrea Paparo quella per la Gas Sales Bluenergy Volley.

Ma Piacenza è stata protagonista anche grazie alla folta delegazione che ha raggiunto la Capitale per non perdersi un momento storico per l’associazione: erano 25 i presenti, guidati dalla vicepresidente provinciale Anna Paola Cavanna.

