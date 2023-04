Teatro: l’innovazione fa tappa a Piacenza con le selezioni del Premio Scenario 

Al Teatro Filodrammatici sfilano 21 corti teatrali dal Nord Italia. Sono gli spettacoli in concorso alla XIX edizione del prestigioso Premio Scenario, dedicato ai nuovi linguaggi per la ricerca e l’inclusione sociale organizzato dall’Associazione Scenario con il contributo del Ministero della Cultura. L’appuntamento iniziato lunedì 3 aprile prosegue fino a mercoledì 5. Una finestra di primaria importanza sulle nuove generazioni teatrali italiane (under 35 anni). Teatro Gioco Vita, che da oltre vent’anni fa parte dei 40 soci di Scenario, ospita (era già successo nel 2011 e nel 2015) la seconda tappa di selezione, dopo quella romana di metà marzo con un’ulteriore ventina di artisti, gruppi e compagnie. La commissione di esperti definirà il ventaglio dei 12 finalisti che parteciperanno allo Scenario Festival dal 1 al 4 settembre a Bologna per conquistare il premio.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà