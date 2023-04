La storia e il futuro di Autoguidovie in cattedra all’università Cattolica

È stata fondata a Piacenza nel 1908 per poi estendersi a tutto il territorio nazionale e oggi è tra i dieci più importanti player del trasporto pubblico locale in Italia.

Autoguidovie è tornata questa mattina nella nostra città con i propri vertici per incontrare i giovani, nello specifico gli studenti del corso di Service Management della professoressa Elena Zuffada dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con un messaggio: la digitalizzazione è il futuro del trasporto pubblico.

Ne hanno parlato Giovanni Tresoldi della direzione e sviluppo di Autoguidovie e amministratore delegato della Cavourese, la responsabile controllo di gestione e rete di vendita Claudia Franchi, il direttore di esercizio e amministratore delegato Stn Roberto Muti e la responsabile e comunicazione e media Alice Taronna. “Abbiamo un’eredità culturale molto forte – ha spiegato Taronna – il messaggio che vogliamo lanciare ai ragazzi è proprio il legame con il territorio e un’attenzione per l’innovazione che passa dalla sostenibilità. Le nostre sfide per il futuro? Lo vediamo tutti i giorni guardando i telegiornali, ci sono cambiamenti macroeconomici, costi del carburante e una transizione energetica che ci vede coinvolti in prima linea, noi stiamo investendo molto proprio sulla transizione e sull’elettrico, oltre che sulla digitalizzazione che ci ha visti tutti travolti dal 2020 con il Covid in poi, ci sono tante opportunità. Per quel che riguarda Piacenza, posso dire che le sfide che attendono il trasporto pubblico sono le stesse ovunque, offrire un servizio di qualità per soddisfare i bisogni dei clienti”.

